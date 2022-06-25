В Артеме загорелось популярное кафе, посетителей эвакуировали

Архивное фото КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером в Артеме пожар повредил популярное у местных кафе. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» из соцсетей, пострадала точка общепита «Три китайца» на Фрунзе.

В пресс-службе МЧС сообщили, что о возгорании сигнал поступил в 19:20, пожарные прибыли уже через три минуты. Задымление наблюдалось на кухне заведения. В итоге сгореть успели мебель, бытовая техника, проводка, потолок. Общая площадь урона составила 50 квадратных метров.

Как подчеркнули в ведомстве, 40 человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал, а вот причины и обстоятельства пожара еще предстоит установить специалистам МЧС.

Напомним, пожарным удалось спасти трех человек из горящего дома в Лесозаводске 23 июня. Подробности – в материале «КП».

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