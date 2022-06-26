Лихач злостно нарушил ПДД в центре Владивостока

через некоторое время водитель покинул тротуар, наехал на бордюр и едва не сбил пешеходов. Фото: Социальные сети

Жителей Владивостока возмутил видеоролик, на котором водитель Land Cruiser Prado заехал прямо на пешеходную часть в районе улицы Адмирала Фокина. По словам очевидцев, нарушитель припарковался и ушел по своим делам, оставив авто на тротуаре.

Прямо сейчас на проходной улице проходит ярмарка "Сделано в Приморье", и люди часто прогуливаются там пешком. Но это не стало преградой для водителя – через некоторое время он покинул «парковку», наехал на бордюр и едва не сбил пешеходов.

Приморцы разделились насчет того, можно ли считать случившееся нарушением. Большинство осудило водителя, но нашлись и те, кто нашел в правилах «лазейку».

«И это в самый разгар праздников и выходных, когда в центре гуляет много людей. Лишать прав надо таких водителей»,

«Если он так заехал для разгрузки погрузки груза или товара в торговую точку, компанию, которая в том месте, то нарушения в этом случае не было у него», – писали в комментариях пользователи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.