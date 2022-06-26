Мэр Владивостока раскрыл планы на День молодежи

Мэр выступил пере жителями Владивостока. Фото: Руслан НОВИКОВ

В столице Дальнего Востока официально открыли День молодежи на набережной Цесаревича. В теплое солнечное воскресенье организаторы ожидают более 20 тысяч гостей – точного числа пока нет, но, судя по количеству пришедших, это похоже на правду. Открыли праздник губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр краевой столицы Константин Шестаков, чиновники поздравили всех пришедших.

– В Москве День молодежи собрал менее 30 тысяч гостей, во Владивостоке мы ожидаем более 20 тысяч посетителей, – отметил глава города масштаб праздника.

Специально для «КП» мэр ответил, чем займется в течение дня.

– Я сегодня весь день, вплоть до финального концерта. Запланировано выступить как минимум на трех мероприятиях. В первую очередь, это разговор об урбанистике и развитии города в образовательном павильоне. Приходите, зовите коллег: будет интересно!

В День молодежи на набережной Цесаревича развернули более 10 различных площадок. Образовательный павильон привлечет гостей прохладой и масштабностью разнообразных лекций (он единственный, развернутый в здании). Проведут поэтическое шоу, выставку картин, научат вязать и правильно ухаживать за собаками. В павильоне можно отправить бесплатную открытку в любую точку видео.

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