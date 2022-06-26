Со вторника дождь: синоптики вновь прогнозируют непогоду в Приморье

Во вторник, в южной части края начнутся дожди и распространятся на весь регион. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слабый ветер и высокий температурный фон прогнозируют синоптики Примпогоды в понедельник, 27 июня, в Приморье. Однако уже ночью, во вторник, в южной части края начнутся дожди и распространятся на весь регион.

Неделя начнется с высокой температуры. В понедельник столбики термометров в континентальных районах Приморского края достигнут +25...+33°С, на восточном побережье будет прохладнее +17...+24°С. Минимальная температура ожидается +10...+19°С.

Во вторник похолодает на 3 – 7 градусов. Приморье окажется под воздействием циклона. Интенсивный дождь пройдет по всему региону. Уже в среду циклон переместиться на Хабаровский край, а фронты – на Японское море. Дожди ослабнут и возобновятся утром, 29 числа.

Отметим, что во Владивостоке понедельник будет солнечным и по-летнему теплым, +24...+27°С. Во вторник в городе станет пасмурно и ветрено. Температурный понизится до +16...+20°С. В среду погода в Приморской столице улучшится: потеплеет до +22...+25°С, осадки уйдут.

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