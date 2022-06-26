Отправил в нокаут: эпичное ДТП произошло в центре Владивостока

О пострадавших в ДТП не известно, на месте работают сотрудники ГАИ. Фото: Социальные сети

Жесткая авария случилась на пересечении улиц Океанский проспект и Комарова во Владивостоке. На трассе столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего последний оказался на левом боку.

На фотографиях видно помятый бампер тяжелого грузовика, в то время как черный джип напротив просто лежит на трассе. О пострадавших в ДТП не известно, на месте работают сотрудники ГАИ. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в полицию, чтобы узнать подробности происшествия.

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