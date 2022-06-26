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Владивосток26 июня 2022 7:52

Отправил в нокаут: эпичное ДТП произошло в центре Владивостока

В столице Приморья из-за аварии опрокинулся черный джип
Кирилл САМОЙЛОВ
О пострадавших в ДТП не известно, на месте работают сотрудники ГАИ.

О пострадавших в ДТП не известно, на месте работают сотрудники ГАИ.

Фото: Социальные сети

Жесткая авария случилась на пересечении улиц Океанский проспект и Комарова во Владивостоке. На трассе столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего последний оказался на левом боку.

На фотографиях видно помятый бампер тяжелого грузовика, в то время как черный джип напротив просто лежит на трассе. О пострадавших в ДТП не известно, на месте работают сотрудники ГАИ. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в полицию, чтобы узнать подробности происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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