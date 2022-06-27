Житель Приморья ограбил случайного знакомого и ударился в бега

В Приморье полицейские разыскивают сбежавшего грабителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции в Партизанске разыскивают мужчину, которого подозревают в дерзком грабеже, жертвой которого стал его случайный знакомый. Пострадавший сначала согласился выпить с незнакомцев, а затем остался без денег и ценных вещей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, все произошло 11 июня, когда житель Приморья познакомился с мужчиной, который предложил ему скоротать время за дружеской беседой с алкоголем. Они купили в супермаркете спиртное, а после непродолжительного застолья произошло неожиданное – преступник неожиданно напал на собутыльника и силой забрал у него личные вещи.

Добычей грабителя стала серебряная цепочка, золотое кольцо, смартфон, а также портмоне с деньгами и банковскими картами. Пострадавший обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Оперативники просмотрели установленные в магазине камеры наблюдения, которые запечатлели подозреваемого.

Следователи завели уголовное дело, а полицейские начали поиск грабителя, который ударился в бега.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения.

Был одет: черные спортивные штаны, кофта светло-серого цвета, на ногах кроссовки темного цвета с яркими вставками желтого цвета, на голове бейсболка черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом или его местонахождении, просьба позвонить в дежурную часть ОМВД России по Партизанску по телефону: 8 (42363) 6 31 81 или 02 (с мобильного - 102).

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