Во Владивостоке мошенник-курьер обманул пенсионера на сотни тысяч рублей

Во Владивостоке задержали серийного мошенника, который обманывал пенсионеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперативники задержали в столице Приморья мужчину, которого подозревают в целой серии преступлений в отношении пожилых людей. Он обманом получал от них крупные суммы, которые затем переводил организаторам аферы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, в отдел полиции Ленинского района Владивостока за помощью обратился 78-летний местный житель, который рассказал о том, что стал жертвой мошенника. По его словам, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина сообщил, что сын пенсионера якобы избил человека, поэтому ему грозит тюрьма. Однако уточнил, что если заплатить 500 тысяч рублей, то проблему можно замять. Пожилой пострадавший поверил звонившему, поэтому снял в банке необходимую сумму и передал ее незнакомцу, который скрывал лицо под медицинской маской и капюшоном.

Когда пенсионер связался сыном и выяснил, что с ним все в порядке, то обратился в полицию. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Сам он пояснил, что якобы выполнял функции курьера, который должен только собирать деньги и отправлять их организатором мошеннической схемы.

Однако следователи выяснили, что мужчина «гастролировал» по всему Приморью и собирал деньги у доверчивых пенсионеров. Аналогичные заявления от людей преклонного возраста зарегистрированы в Хорольском районе, в Находке и поселке Ливадия. Общий ущерб составил около 2,5 миллионов рублей. За мошенничества в крупном размере на подозреваемого завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО, а оперативники выясняют личности его сообщников.

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