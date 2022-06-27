В Приморье иностранец попытался подкупить полицейского

В Приморье иностранец-нелегал пытался подкупить полицейского. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Надеждинском районе Приморья бдительный полицейский задержал иностранца, который предложил ему взятку. Мужчина хотел избежать штрафа за нарушение закона проживания.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в декабре 2021 года сотрудник полиции во время проверки документов у иностранца выяснил, что у него нет разрешения на пребывание в стране. Тогда он решил составить на него административный протокол, но мужчина попробовал избежать ответственности и предложил офицеру три тысячи рублей.

Полицейский задержал нарушителя и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть. Следователи завели на иностранца уголовное дело за покушение на дачу взятки. Суд признал нелегала виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 6 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной обвинения.

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