«Настоящий командир, герой!»: старлей морской пехоты ТОФ со своей ротой два дня отбивал атаки националистов

Старший лейтенант морской пехоты ТОФ Алексей Бормотов. Фото: Министерство обороны РФ

Очередной подвиг во время боев в Донбассе на счету морпехов из Приморья – рота под командованием старшего лейтенанта Алексея Бормотова «дала прикурить» группировке националистов. Грамотная оборона участка нашими военными обернулась для нападавших серьезными потерями.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России, перед старлеем гвардии Алексеем Бормотовым поставили задачу – организовать эшелонированную оборону одного из стратегических участков местности, где велись бои. Командир грамотно распределил силы, тщательно продумал и организовал огневые точки, а также позиции бойцов, что позволило нашим морпехам двое суток удерживать рубеж под натиском врага.

За время боя сам старший лейтенант был дважды легко ранен, но от госпитализации отказался и продолжил командовать ротой морской пехоты. Во время ожесточенных боев с многократно превосходящими силами противника наши бойцы уничтожили до 100 боевиков, а также 4 БМП и танк. Такие существенные потери вынудили националистов оставить попытки прорыва и отступить. Смелые и самоотверженные действия командира подразделения Тихоокеанского флота и профессионализм его подчиненных позволили выполнить задачу и удержать занимаемый рубеж.

Пользователей сети восхитило мужество морпехов под руководством Алексея Бормотова. Информация о подвиге наших бойцов быстро разлетелась по социальным сетям. Читатели Telegram-канала «Работаем, Брат!» активно обсуждают победу в тяжелейшем двухдневном сражении:

– Настоящий командир, герой!

– Спасибо тебе, воин!

– Гордимся таким парнем и его ротой!

– Спасибо за доблесть, берегите себя!

– Наша гордость, наша надежда!

– Низкий поклон настоящим мужчинам!

Скорее всего, за проявленную доблесть старший лейтенант из Приморья и его бойцы будут представлены к государственным наградам.

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