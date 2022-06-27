История со взяточничеством при реконструкции «Авангарда» во Владивостоке дошла до суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела, в центре которого оказался небезызвестный во Владивостоке стадион «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года приморец вместе с еще тремя своими знакомыми передал посреднику некую сумму денег – свыше 6,6 миллиона рублей. Эти деньги – всего лишь часть огромно суммы в 22,7 миллиона рублей. А предназначались они для исполняющего обязанности главы МУП «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». Тот, в свою очередь, обязан был выполнить следующие условия: совершить в пользу подрядчика ООО «Строительный союз» действия по подписанию актов о приемке выполненных работ по реконструкции стадиона в рамках заключенного муниципального контракта.

На сегодняшний день уголовное дело завершено, мужчину обвиняют в даче взятке должностному лицу через посредника, если она совершена группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Окончательное обвинение специалисты уже предъявили фигуранту, взяткополучатель и другие посредники также привлечены к уголовной ответственности, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу ранее.

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