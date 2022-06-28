Дорожники Владивостока открывают решетки ливневой канализации для спуска воды

Во Владивостоке из-за сильного дождя дорожные службы поднимают ливневки для слива воды. Фото: администрация Владивостока.

Сотрудники дорожной службы Владивостока наблюдают за низменными участками, где во время сильных дождей происходят подтопления. По мере необходимости бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, перед началом осадков специалисты дополнительно проверили и прочистили сети на участках, где при сильном дожде возможны подтопления. Сейчас вода на здесь уходит, а самый медленный спуск зафиксирован на улице Иманской, где находится бригада рабочих, которые уже подняли решетки.

В мэрии напоминают, что автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и острожными в непогоду. На время сильного дождя следует воздержаться от поездок на машине и также не следует оставлять их в низменных участках, рядом с косогорами и подпорными стенами.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь во Владивостоке продлится до завтра. Из-за непогоды службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону: 2222-333.

Кроме того, звонить в любых нештатных ситуациях можно по номеру: 101 или 112.

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