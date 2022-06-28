«Красного» представителя избиркома во Владивостоке обвиняют в вымогательстве денег у застройщиков

Эдуарду Пяткову грозит серьезный срок. Из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжаются страсти внутри политического блока. Накануне, 27 июня, коммунисту и члену территориальной комиссии Ленинского района Владивостока Эдуарду Пяткову разрешили «переехать» из СИЗО под домашний арест. Обвиняется депутат в вымогательстве взяток у компаний-застройщиков. Прокуратуре Приморья новая – более мягкая – мера пресечения не понравилось. Ведомство обжалует решение суда, сообщили в пресс-службе органа.

По версии следствия, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», с марта по апрель 2021 года член ТИК требовал от компании-подрядчика взятку и право на две жилые квартиры, которые будут построены в многоквартирном доме после завершения строительства. Депутат Заксобрания Приморья якобы грозился препятствовать работам с помощью своих связей, сообщили в Следкоме Приморья. Как стало известно «КП», речь идет об одном из участков на Адмирала Кузнецова во Владивостоке. Компания-застройщик взяла землю в аренду, чтобы возвести 20-этажный дом.

Задержали Эдуарда Пяткова в феврале 2022 года, впервые об этом стало известно из сообщения другого депутата от КПРФ Артема Самсонова, который на тот момент уже находился в СИЗО. Последний утверждает, что коллега – уважаемый член ТИК и никогда бы не сделал того, в чем его обвиняют. Сам Пятков не давал комментариев широкой общественности.

Коммунисту Самсонову, в свою очередь, вменяют уголовное дело о растлении ребенка, следователи считают, что на одной из пляжных вечеринок более десяти лет назад Самсонов показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор. Расследование длится более семи месяцев, все это время Артем Владимирович в СИЗО.

СПРАВКА КП

Пятков Эдуард Петрович – помощник депутата Законодательного собрания Приморья от КПРФ Натальи Кочуговой. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса от коммунистов. Фигурант уголовного дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на чужое имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция статьи – лишение свободы сроком на 10 лет.

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