В центре Владивостока избавились от гаражей, за которыми все это время было надгробие сына одного из «отцов города»

Кажется, город ждет новая уютная площадка. Фото: Максим ГРУЗОВ

На улице Лазо рядом с офисным зданием между 8 и 6 домами несколько лет стоял ряд гаражей, а за ними старое дерево, под которым расположилось надгробие сына Иоганна Лангелитье – одного из известнейших предпринимателей Владивостока. Несколько дней назад часть «железных коробок» снесли, их владельцы сами решили проявить инициативу в благоустройстве своего двора. Вскоре на этом месте должна появиться общественная площадка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали рабочие.

– Те, кому принадлежат гаражи, сами изъявили желание убрать их с этого места. Нам сказали, что теперь здесь будет площадка, скорее всего установят лавочки, уберут мусор, но точно не могу сказать.

Вот так сейчас выглядит площадка без гаражей. Фото: Максим ГРУЗОВ

Гранитную плиту трогать не собираются, она останется в «объятиях» старого дерева. Если подняться к ней по полуразрушенной каменной лестнице, можно увидеть надпись Alfred Langelutje и годы жизни:1884–1913. В доступных источниках сказано, что Альфред был одним из управляющих в фирме отца и умер холостым зимой 1913 года от брюшного тифа.

По сей день остается загадкой, как надгробие попало во двор некогда жилого дома. Постройки с современным адресом Лазо, 6Б и 6В, принадлежали семейству Лангелитье до 1936 года. Возможно, что потомки перенесли сюда надгробие в 30-е годы, когда в городе разрушали Покровское кладбище.

Гранитная плита Альфреда Лангелитье. Фото: Максим ГРУЗОВ

СПРАВКА «КП»

В приморскую столицу Иоганн Лангелитье, известный на Дальнем Востоке предприниматель и купец первой гильдии, прибыл в 1871 году. В 1903 году он купил здание, похожее на старинный замок, и поселился в нем.

В мэрии города о работах по этому адресу ничего не сообщали.

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