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7 июля 2022 5:46

В центре Владивостока избавились от гаражей, за которыми все это время было надгробие сына одного из «отцов города»

Жители приморской столицы сами проявили инициативу в благоустройстве участка
Максим ГРУЗОВ
Кажется, город ждет новая уютная площадка.

Кажется, город ждет новая уютная площадка.

Фото: Максим ГРУЗОВ

На улице Лазо рядом с офисным зданием между 8 и 6 домами несколько лет стоял ряд гаражей, а за ними старое дерево, под которым расположилось надгробие сына Иоганна Лангелитье – одного из известнейших предпринимателей Владивостока. Несколько дней назад часть «железных коробок» снесли, их владельцы сами решили проявить инициативу в благоустройстве своего двора. Вскоре на этом месте должна появиться общественная площадка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали рабочие.

– Те, кому принадлежат гаражи, сами изъявили желание убрать их с этого места. Нам сказали, что теперь здесь будет площадка, скорее всего установят лавочки, уберут мусор, но точно не могу сказать.

Вот так сейчас выглядит площадка без гаражей.

Вот так сейчас выглядит площадка без гаражей.

Фото: Максим ГРУЗОВ

Гранитную плиту трогать не собираются, она останется в «объятиях» старого дерева. Если подняться к ней по полуразрушенной каменной лестнице, можно увидеть надпись Alfred Langelutje и годы жизни:1884–1913. В доступных источниках сказано, что Альфред был одним из управляющих в фирме отца и умер холостым зимой 1913 года от брюшного тифа.

По сей день остается загадкой, как надгробие попало во двор некогда жилого дома. Постройки с современным адресом Лазо, 6Б и 6В, принадлежали семейству Лангелитье до 1936 года. Возможно, что потомки перенесли сюда надгробие в 30-е годы, когда в городе разрушали Покровское кладбище.

Гранитная плита Альфреда Лангелитье.

Гранитная плита Альфреда Лангелитье.

Фото: Максим ГРУЗОВ

СПРАВКА «КП»

В приморскую столицу Иоганн Лангелитье, известный на Дальнем Востоке предприниматель и купец первой гильдии, прибыл в 1871 году. В 1903 году он купил здание, похожее на старинный замок, и поселился в нем.

В мэрии города о работах по этому адресу ничего не сообщали.

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