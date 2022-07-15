Жители приморской столицы нырнут под воду с арбалетами

Фото: предоставлено организаторами

Во Владивостоке 6 августа пройдет уже пятый Чемпионат города по подводной охоте. С гидрокостюмами, подводными ружьями и ножами отважные рыболовы нырнут в глубину залива Петра Великого.

Ограничений по количеству зачетной рыбы нет, но некоторые виды запрещены, или не входят в зачет, как неспортивная добыча. План охоты у каждой команды свой, но подводные охотники, ныряющие без акваланга, на задержке дыхания, стараются добыть темного окуня, который наиболее ценен для зачета.

Участие – командное, поэтому подводные охотники должны действовать слаженно и быстро. В составе 5 участников: Ограничений по количеству зачетной рыбы нет, но некоторые виды запрещены, или не входят в зачет, как неспортивная добыча. План охоты у каждой команды свой, но подводные охотники, ныряющие без акваланга, на задержке дыхания, стараются добыть темного окуня, который наиболее ценен для зачета.

Подводные охотники. Фото: предоставлено организаторами

Зрители приглашаются на взвешивание, подведение итогов и награждение, которое начнется на парковке Токаревского маяка с 19 часов. Выигравшие команды наградят дипломами, медалями, ценными призами.

Программа соревнований:

Место Старта: Мыс Назимова, около опоры Русского моста.

Место Финиша: Ковш Токаревской кошки г. Владивостока. (Парковка Токаревского маяка)

09:00 – Сбор катеров участников соревнований в точке старта на мысе Назимова. Взаимный контроль готовности, жеребьевка и распределение наблюдателей по катерам.

09:30 – Старт соревнований.

19:00 – Прибытие к месту Финиша. Взвешивание рыбы.

20:00 - Награждение, закрытие соревнований.

20:15 – Рыбный аукцион

Регистрация доступна по ссылке.

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