Популярное место отдыха во Владивостоке благоустроят осенью

До 1 октября на набережной появятся новые МАФы – скамейки, урны и прочее. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Основная часть реконструкции Спортивной набережной Владивостока завершится к первому сентября, 2022 года. Об этом рассказали в Дирекции общественных пространств города. В популярном месте отдыха заменят гранитные парапеты и залатают деревянное покрытие. До первого октября на территории установят новые малые архитектурные формы (МАФ).

– В этом году планируется заменить массивные гранитные парапеты на облегчённые, создать дополнительные трибуны, которые также можно использовать как спуск к воде, перенести опоры освещения дальше от моря, обновить покрытия набережной и расширить зону променада. Также будет восстановлено деревянное покрытие лестницы-трибуны возле фонтана.

В том числе до 1 октября на набережной появятся новые МАФы – скамейки, урны и прочее.

Напомним, сейчас там подходит к концу обустройство сети ливневой канализации. Ранее «КП – Владивосток» писала, что на главной набережной Владивостока завершился ремонт теплотрассы. Реконструкцию коммуникаций проводили на участке от бронзовой скульптуры тигрят до начала зоны фуд-корта с 11 апреля по 30 июня.

Напомним, ранее писала Комсомольская правда, во Владивостоке завершился ремонт теплотрассы, сейчас там ведется благоустройство.

К сентябрю будут заменены гранитные парапеты на облегченные в качестве спуска к воде, перенесут опоры освещения дальше от моря, обновят покрытие набережной и расширят зону променада. Также восстановят деревянное покрытие лестницы-трибуны возле фонтана. К октябрю установят малые архитектурные формы – скамейки, урны и прочее.

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