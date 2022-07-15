Как Владивосток борется с крысами, заполонившими город

В последнее время в приморском центре заметно много грызунов. Архив «КП». Фото: Иван МАКЕЕВ

Этим летом многие владивостокцы заметили расплодившуюся напасть – город заполонили крысы. Их можно увидеть возле ресторанов, больших мусорных контейнеров и маленьких урн, остановок общественного транспорта. Приятного от такой встречи мало. Поэтому администрация Владивостока усиленно взялась за решение сложившейся проблемы, и специалисты регулярно проводят дератизацию.

Первый этап обработки прошел с 11 по 15 июля. Например, 14 июля избавляли от крыс дома №№ 28, 30 на улице Пологая. Следующие этапы можно ждать с 25 по 29 июля и с 8 по 12 августа. Дератизация пройдет не только в жилых домах, но и на общественных территориях и в центральной части Владивостока. Такую информацию озвучила начальник отдела текущего содержания управления содержания жилфонда Наталья Назарова.

– В связи с многочисленными жалобами жителей на центральных улицах Владивостока сейчас проводятся дополнительные дератизационные мероприятия. Для большей эффективности УК, коммерческими организациями, организациями общественного питания запланировано одномоментное проведение сплошной дератизации в несколько этапов, – добавила сотрудника мэрии.

Травить крыс нужно правильно. Фото: Администрация Владивостока

КАК ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ КРЫС?

О том, как проходит уничтожение грызунов, рассказал дезинфектор с 20-летним стажем Олег Гончаров.

– Крыс в жилых домах травим в среднем раз в месяц, если есть потребность, то выходим и чаще. Отраву раскладываем в подвалах. Обычно крысы от нее умирают в течение четырех дней. Это важно. Потому что если смерть наступит быстрее, крыса поймет, что это произошло именно из-за этих маленьких таблеток и передаст сигнал своим сородичам. Тогда они больше эту отраву не съедят. Умные животные.

По этой причине средства меняют с определенной периодичностью. При этом все компании, работающие по данному направлению, имеют лицензию и используют только то, что разрешено применять.

Кстати говоря, купить средство от грызунов и правильно их применить – совсем разные вещи, поэтому часто люди дома не могут вывести крыс самостоятельно.

Дезинфекторы периодически меняют средства от грызунов. Фото: Администрация Владивостока

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