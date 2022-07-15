Приморский бизнес и рынок труда – в безопасности

Правительство Приморья провело конкурс на финансовую поддержку местных предпринимателей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье завершился конкурс на предоставление финансовой поддержки предпринимателям, работающим в сфере проектирования, производства и ремонта одежды. Целевые гранты получат 12 участников.

Краевое правительство помогает региональному бизнесу сохранить рабочие места и поддержать рынок труда в период санкционного давления. Средства гранта предприниматели планируют направить на закупку тканей и фурнитуры, технического и программного обеспечения, аренду помещения и регистрацию бренда. По словам министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, приоритетом развития отечественной экономики является импортозамещение.

– Мы поддерживаем местных производителей одежды. Предприниматели получают возможность для роста своего бизнеса, а также сохранения и увеличения штата сотрудников на своих предприятиях.

Специалисты ведут регулярный мониторинг и контролируют социально-экономическую ситуацию и состояние системообразующих предприятий. Как отметила председатель Правительства края Вера Щербина, несмотря на санкционное давление, заработная плата и выплаты по-прежнему начисляются населению без перебоев.

– Все, что касается заработной платы, льгот населению, первоочередных расходов на содержание школ, больниц, домов престарелых, других бюджетных учреждений, никаких опасений по этому поводу не видим. У края достаточно средств, чтобы даже при потере налогов, выполнять все перечисленные обязательства в полном объеме.

Не остаются без работы представители как крупного производства, так и малого бизнеса – с уходом зарубежных компаний местные предприниматели наращивают объемы выпуска импортозамещающей продукции.

Во время своего ежегодного отчета перед Законодательным Собранием губернатор края Олег Кожемяко отметил, что в Приморье начали производить гигиенические средства для детей, коляски для маломобильных граждан. Завод «ЕвроПласт» выпускает изделия из полипропилена, а компания «Арника» – комбикорм для животноводства. Молочную продукцию, сыры, шоколад, кондитерские изделия, витамины, БАДы, лекарства – это и многое другое для своего края и других территорий производят приморские предприятия.

Чтобы развивать собственное производство, поддержку местным предпринимателям оказывает краевое правительство. Социальные предприятия могут получить грант в 500 тысяч рублей на приобретение оборудование и аренду, социальный контракт поможет открыть свой бизнес, сельхозпроизводителям доступны субсидии на техническую модернизацию и возмещение затрат на производство и реализацию продукции, а «экспортный кешбэк» компенсирует расходы экспортеров.

Кроме того, в Приморье принят закон о снижении налоговых ставок для кинотеатров, IT-компаний, производителей одежды, бумаги и картона, организаций отдыха и оздоровления детей. Приморцы, желающие повысить свою квалификацию или сменить род деятельности, могут пройти бесплатное обучение по программам WorldSkills.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.