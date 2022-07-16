Ночью на дороги Владивостока сошли три селя

Обильные осадки в столице Приморья стали причиной схода грунта. Фото: Администрация Владивостока

Непогода продолжала господствовать во Владивостоке и в ночь с 15 на 16 июля. За сутки выпало 42 миллиметра осадков, 10 из них – как раз с пятницы на субботу. Из-за сильных дождей на дорогах города сошли три селя, речь идет об улицах Карьерная и Днепровская, а еще об объездной трассе Седанка – Патрокл. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мэрии подробно рассказали о последствиях ночной непогоды. Так, на объездной трассе грунт сошел примерно в два часа ночи. Под удар стихии попал участок за низководным мостом в сторону краевого центра. Ночью зашла техника, специалисты убирали последствия схода, а также чистили лоток ливневки. На утро 16 числа дорога освобождена от селя.

Сошел грунт и с косогора в районе Днепровской, 90а. Грязевые потоки размыли часть асфальта и задели канализационный колодец. Дорожники оперативно убрали грязевое препятствие. Утром, отметили в администрации города, здесь нет препятствия.

На этом последствия обильных осадков не заканчиваются. В третьем часу сошел сель и на Карьерной, 26. Причина – большое количество воды в грунте. Ночью удалось только отвести поток в колодец, но работы требуются и с наступлением утра.

Как добавили в мэрии, сейчас все три участка перекрыты для прочистки ливневок, в которые попала грязь. Рядом стоят соответствующие знаки.

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