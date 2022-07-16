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Владивосток16 июля 2022 2:57

В Приморье и Владивостоке завоют сирены

После сигнала «Внимание всем!» людям нужно включить телевизор или радио
Екатерина ТИХАЯ
Сигнал для привлечения внимания людей будет дан 20 июля.

Сигнал для привлечения внимания людей будет дан 20 июля.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Внимание всем!» – такой сигнал зазвучит в городах и селах Приморья в среду, 20 июля, с 10:30 до 11:30. Службы проведут проверку готовности системы оповещения населения края. Проходить проверка будет в два этапа. Что это значит? Это значит, что в разных населенных пунктах в указанный промежуток времени включатся сирены. После звуков, которые ни с чем не спутаешь, нужно включить телевизор, радио или же подойти к громкоговорителям. Там, где таких систем нет, будет проезжать специальный автомобиль.

Согласно данным министерства ГОЧС Приморья, речевое оповещение можно услышать по следующим телевизионным каналам и радийным станциям:

- Первый канал;

- Россия-1;

- Матч ТВ;

- НТВ;

- Пятый канал;

- Россия-К;

- Россия-24;

- Карусель;

- ОТР;

- ТВ Центр;

- ОТВ Приморья;

- каналы кабельного телевидения компании «Подряд»;

- Вести ФМ;

- Маяк;

- Радио России.

– Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия являются гарантией Вашей безопасности, – отмечают в ведомстве. – Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, округе, районе, населенном пункте.

Как добавили в администрации Владивостока, в дальневосточной столице также запланирована проверка систем. Такая мера позволит определить степень готовности сил и технических средств систем к использованию по назначению.

В мэрии города уточнили, что испытания приказал провести министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Соответствующее письмо он подписал 28 мая 2022 года, через три дня после своего назначения.

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