В Приморье и Владивостоке завоют сирены

Сигнал для привлечения внимания людей будет дан 20 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Внимание всем!» – такой сигнал зазвучит в городах и селах Приморья в среду, 20 июля, с 10:30 до 11:30. Службы проведут проверку готовности системы оповещения населения края. Проходить проверка будет в два этапа. Что это значит? Это значит, что в разных населенных пунктах в указанный промежуток времени включатся сирены. После звуков, которые ни с чем не спутаешь, нужно включить телевизор, радио или же подойти к громкоговорителям. Там, где таких систем нет, будет проезжать специальный автомобиль.

Согласно данным министерства ГОЧС Приморья, речевое оповещение можно услышать по следующим телевизионным каналам и радийным станциям:

- Первый канал;

- Россия-1;

- Матч ТВ;

- НТВ;

- Пятый канал;

- Россия-К;

- Россия-24;

- Карусель;

- ОТР;

- ТВ Центр;

- ОТВ Приморья;

- каналы кабельного телевидения компании «Подряд»;

- Вести ФМ;

- Маяк;

- Радио России.

– Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия являются гарантией Вашей безопасности, – отмечают в ведомстве. – Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, округе, районе, населенном пункте.

Как добавили в администрации Владивостока, в дальневосточной столице также запланирована проверка систем. Такая мера позволит определить степень готовности сил и технических средств систем к использованию по назначению.

В мэрии города уточнили, что испытания приказал провести министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Соответствующее письмо он подписал 28 мая 2022 года, через три дня после своего назначения.

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