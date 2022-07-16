Глава приморского поселения оказался в СИЗО из-за туалетов

Олег Неглядов в Хасанском районном суде. Фото: Прокуратура Приморского края

В следственный изолятор отправился глава Зарубинского городского поселения. В субботу, 16 июля, прокуратура Хасанского района поддержала просьбу следователей, после чего районный суд заключил Олега Неглядова под стражу на два месяца.

В чем же обвиняется глава Зарубино? Так, по версии следствия, с марта 2017 года по февраль 2018-го Неглядов получил немаленькую сумму денег, а именно 160 тысяч рублей. Смысл взятки был в том, чтобы закрывать глаза на прием и оплату работ по мунконтрактам, конкретно – по уборке общественных туалетов в поселении.

В итоге такие, казалось бы незначительные, махинации стали поводом для пристального внимания сотрудников приморской ФСБ. Изучив материалы ведомства, Следственный комитет завел дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ в отношении Неглядова. Также появились дела и в отношении того, кто дал взятку, и человека, передавшего ее. В прокуратуре изданию уточнили, что двое участников преступления находятся под подпиской о невыезде.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

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