Владивосток остался без интернета? У известного провайдера проблемы со связью

Фото: Анастасия ОСИПОВА.

Технические неполадки у провайдера интернета в Приморье лишили часть Владивостока связи. Об этом стало известно от читателей, которые массово стали жаловаться на проблемы с доступом. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Примерно в обед стало известно о том, что у пользователей компании «Подряд» появились проблемы с доступом в интернет. Люди стали массово жаловаться, звонить на горячую линию, но там им, как говорят абоненты, никто не торопился отвечать. Корреспондент «КП-Владивосток» в поисках информации открыл сайт компании-провайдера, но по указанной ссылке сказано, что «не удаётся установить соединение с сайтом».

Тем временем, в МЧС Приморья рассказали, что в 15:08 08 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном складском помещении на Жигура. На момент прибытия пожарных на первом этаже двухэтажного здания наблюдалось задымление, горел электрощиток, провода, часть стены. Складское помещение повреждено огнём на площади около пяти квадратных метров. Предположительно, загорелась серверная.

Фото: Dpscontrol.

Сейчас специалисты уже занимаются устранением неполадок, ранее обещалось, что через два часа интернет вернется в дома жителей Владивостока, но проблема до сих пор еще не решена.