Дожди пройдут на всей территории Приморья 18 июля

На всей территории Приморья ожидаются осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 18 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. На западе и юго-западе дождь, местами сильный, на остальной территории небольшие осадки. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +17...+28°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20°С.

В Уссурийске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +21°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.