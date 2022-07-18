Дожди пройдут на всей территории Приморья 18 июля

На всей территории Приморья ожидаются осадки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В понедельник, 18 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. На западе и юго-западе дождь, местами сильный, на остальной территории небольшие осадки. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +17...+28°C.
Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20°С.
В Уссурийске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
В Находке облачно, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.
Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +21°C.
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