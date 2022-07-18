Жители Владивостока сами решат, какой будет территория озера на улице Сафонова

Любимое место отдыха многих вскоре преобразится. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков посетил озеро на улице Сафонова. Во время своей рабочей поездки по Первомайскому району мэр сообщил, что в конце июля пройдет опрос о благоустройстве данной территории. На эти цели из федерального бюджета выделят больше 40 миллионов рублей.

После встречи с местными жителями, мэр продолжил визит по самым проблемным участкам района, которому не хватает зон для тихого отдыха, пешеходных дорожек и беседок, чтобы в знойные летние дни горожане смогли отдохнуть у воды.

– Как бы мы хотели подойти к работе на этой площадке? В третьей декаде июля проведем опрос жителей близлежащих домов, какой хотят видеть эту территорию именно они. На основании этих пожеланий будет сформулировано техническое задание проектировщикам. После этого проектировщики смогут визуализировать будущую концепцию, – сообщил Константин Шестаков.

Мэр города посетил первомайский район. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Он также отметил, что озеро на Сафонова можно назвать по-настоящему уникальным. Подобный объект в городе точно не найти. В нем не только водится рыба, но и черепахи.

Рыбалка в черте города – почему бы нет. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В любом случае озеро обязательно будет сохранено, и власти сделают все возможное, чтобы у территории появилась вторая жизнь. На сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» указано, что здесь оборудуют пешеходные зоны, беседки и лавочки, появятся зеленые насаждения, спортивная и детская площадки, зона для выгула собак, арт-объекты и иллюминация.

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