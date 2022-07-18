Кроме нас больше некому: участник спецоперации из Приморья рассказал об обстановке на Украине

Яркий концерт для военнослужащих развернулся перед районным домом культуры в Черниговке. Фото: Галина Павленко

Яркий концерт для военнослужащих развернулся перед районным домом культуры в Черниговке в рамках культурно-молодежно-спортивного проекта «Приморье ZA наших». Главными участниками мероприятия стали военнослужащие 60-й отдельной Мотострелковой бригады и 319-го вертолетного полка имени Ленина. Многие из них уже вернулись со спецоперации на Украине, мы пообщались с лейтенантом Максимом Белокреницким, вскоре он вновь отправится защищать мирных граждан.

Лейтенант Максим Белокреницкий. Фото: Галина Павленко

– Я считаю, что Россия поступила правильно, когда ввела на Украину свои войска, чтобы защитить русскоязычное население. А больше и некому это сделать кроме наших вооруженных сил. Я был там, все друзья и товарищи показывают высший уровень дисциплины, уважают и поддерживают друг друга, никто не отвернется, если кому-то нужна помощь. Коллективизм бесспорно чувствуется, и это хорошо. Было бы куда сложнее, если бы люди не находили общий язык в такой обстановке.

Мероприятие организовало правительство Приморского края при поддержке командования пятой Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Черниговка стала четвертой точкой культурно-молодежно-спортивного проекта «Приморье ZA наших», стартовавшего в День России – 12 июня. На сцене выступили артисты Приморской краевой филармонии и краевого центра народного творчества из Владивостока, а также исполнители из Надеждинского района и вокального ансамбля 60-й отдельной мотострелковой бригады из Сибирцево.

– Молодежь и артисты Приморского края поддерживают наших военнослужащих. Этим проектом мы говорим, что гордимся нашими ребятами, ждем их дома. Они наши герои, обязательно вернутся с победой, мы в этом нисколько не сомневаемся. Мы очень рады, что «Приморье ZA наших» набирает свои обороты, – поделилась заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

Министр культуры и архивного дела Елена Бронникова (справа). Фото: Галина Павленко

Стоит отметить, что проект важен не только для солдат, но и для их семей. Многие пришли на концерт со своими семьями. Для юных приморцев организовали увлекательные тематические площадки. Организаторы планируют приехать с программой по всем воинским частям приморья.

Отметим, мероприятие в Черниговке было организовано краевым министерством культуры и архивного дела, министерством физической культуры и спорта и департаментом по делам молодежи.

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