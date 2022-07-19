В Приморье обнаружили рыбу из Китая с высоким содержанием ртути

В Приморье в партии рыбы из КНР обнаружили превышение ртути. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования проб, отобранных от партии масляной рыбы из КНР. В продукции выявили нарушения технических регламентов безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вся ввезена рыба хранилась на временном складе во Владивостоку, куда и пришли специалисты Россельхознадзора. Исследование проводилось из-за усиленного контроля за продукцией предприятия из провинции Фуцзянь, в которой ранее уже выявлялись подобные нарушения. Во время лабораторных испытаний в рыбе выявили превышение содержания ртути в 1,7-2,2 раза.

Как отметили ветеринары, рыба способна накапливать в своем организме мышьяк, тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий). Их наличие и концентрация зависит от загрязненности воды и места. Ртуть попадает из морской воды, главным источником загрязнения которой являются промышленные предприятия. Больше всего ее накапливается в крупных хищных видах рыбы.

Удалить ртуть из рыбы с помощью кулинарной обработки невозможно. Следует отметить, что накопление этого тяжелого металла ведет к развитию неврологических заболеваний, подавляет функцию сердечно-сосудистой и иммунной систем. Особенно опасны последствия воздействия ртути на организм плода и детей.

После получения результатов исследований информация о нарушениях внесли в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также передали в территориальные управления Россельхознадзора и другие ведомства. Владельца небезопасной рыбы обязали не выпускать ее в продажу.

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