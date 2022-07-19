Проезда нет: из-за ДТП в столице Приморья перекрыли часть дороги на Некрасовской

Часть груза упала с прицепа. Фото: telegram.com/dpskontrol_125rus.

Утро во Владивостоке для некоторых автолюбителей оказалось совсем не добрым. В районе Некрасовской под мостом застряла фура с грузом. По словам очевидцев, авария затруднила проезд.

Произошло все утром, 19 июля. Судя по всему, водитель не учел размеры кабельных металлический барабанов, в итоге груз зацепился за мост Дружбы. Машина застряла, из-за ДТП пришлось перекрыть часть дороги.

Многих возмутила данная ситуация. По словам приморцев, водители всегда должны понимать высоту своей машины. Однако нашлись и другие мнение.

– Возможно, водитель не местный, впервые здесь, и пользуется навигатором, который указывает самый короткий путь. Но действия водителя я не оправдываю. Каждый должен соблюдать ПДД даже в Африке.

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