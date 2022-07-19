На двух участках во Владивостоке началось локальное восстановление дорог

На участках уберут ямы и неровности. Фото: Администрация Владивостока

Прошедшей ночью дорожные службы приморской столицы готовили полотна дорог для асфальтирования. Для локального ремонта выбрали два участка: первый на проспекте 100-летия Владивостока, в районе кинотеатра «Иллюзион» по направлению в город, второй – на Некрасовской, в районе торгового центра «Море».

Как рассказали сотрудники предприятия «Содержание городских дорог», ремонтные работы начнутся ночью, когда уменьшится основной поток автомобилей. Главное, чтобы не испортилась погода.

Из 32 адресов, где запланирован комплексный дорожный ремонт, готовы уже 10: Гульбиновича, 8, корп. 2 к дому № 24; Гульбиновича, 16 – Терешковой; Иртышская, 22а – 32/4, 14; Котельникова, 2 – Баляева, 38; Котельникова, 6 – 10; Краснозаводская; Лазурная; Луговая, 60 – 62а; участок от Маковского к Сахарному ключу, 3а; Постышева – Гамарника, 7 – 9 и участок. Сейчас работы ведутся на Адмирала Фокина; Багратиона; Вязовой; Глинки; Давыдова; Калинина; Лазо; Нейбута; Пологой; 3-й Поселковой; Хуторской. Кроме этого во Владивостоке проходит локальное восстановление участков, на которые специалисты устраняют ямы и неровности.

Специалисты готовят полотна дорог для асфальтирования. Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году в планах у администрации Владивостока отремонтировать тротуар на Некрасовском путепроводе. Из-за того, что работы дорогостоящие, они начнутся по направлению в центр приморской столицы, а в следующем году – на противоположной стороне. Здесь полностью уберут старые бетонные блоки и установят новые. Как отметили в мэрии, они будут значительно отличаться от старых, изготавливаться их хотят прямо на месте.

Напомним, что администрация столицы Приморья ищет подрядчика для ремонта пешеходной части Некрасовского путепровода. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке глава города Константин Шестаков объяснял, почему не все хотят браться за эту работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке ищут подрядчика для ремонта пешеходной части Некрасовского путепровода

Мэр Константин Шестаков объяснил, почему не все готовы взяться за эту работу (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.