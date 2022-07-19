Переломаны руки: пенсионерка серьезно пострадала при инциденте в общежитии во Владивостоке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

«Наша служба и опасна и труда». Кажется, так поется в известной всем песне, вот только эти строки можно отнести, как оказалось, почти к любой профессии. Во Владивостоке перелом обеих рук получила заведующая общежитием. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло на Луговой, именно там находится общежитие №2, в котором проживают студенты «Дальрыбвтуза». Во время дождя 69-летняя заведующая поскользнулась и получила серьезные травмы – переломы обеих рук. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Между тем, за прошедшие сутки это не единственный случай, когда на работе приморцы получили травму. Перелом голени правой ноги зафиксирован у 61-летнего матроса компании ООО «Морской Траст Приморье». Мужчина участвовал в перегрузке, когда повредил ногу.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий, заявили в ведомстве.

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