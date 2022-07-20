В Приморье нерадивые компании не восстановили сотни гектаров вырубленного леса

В Приморье лесозаготовительные компании не восстановили сотни гектаров вырубленных деревьев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лес - одно из главных богатств Приморья, поэтому ему уделяют особое внимание. Сохранение, поддержка, высадка новых деревьев - так работают в крае с зелеными массивами. В некоторых случаях землям даже дают статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), чтобы максимально защитить экологическую систему. Все это возможно благодаря региональной программе «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

При этом человек не может жить без инфраструктуры, поэтому при строительстве дорог, линий электропередачи, газопроводов, возведении объектов промышленности, проведении геологоразведки и в других случаях, связанных с заготовкой древесины, вынуждены вырубать небольшие области. Однако после в обязательном порядке леса возрождают, но уже в другом месте, официально это называют компенсационное лесовосстановление. Например, в 2021 году в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» деревьев высадили даже больше, чем нужно – при плане 89% была достигнута отметка в 135%.

Вот только не всегда компании и арендаторы участков ответственно подходят к своим обязанностям. Так случилось и в этот раз, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Поэтому ведомство собирается добиться исправления ситуации.

Как отметили в минлесхозе, для развития инфраструктуры в Приморье, начиная с 2019 года и по настоящее время, вырубили больше 1170 гектаров. За четыре года засадили около 560 гектаров нового леса.

– Таким образом, различные хозяйствующие структуры «задолжали» краю более 610 гектаров леса. Такую ситуацию нельзя назвать нормальной, мы намерены добиться от предприятий исполнения своих обязательств в полном объеме, - добавили в ведомстве.

Отраслевые эксперты считают, что это связано с высокой стоимостью подобных работ, низкой финансовой, технической и инженерной оснащенностью структур, на которые возложена обязанность по лесовосстановлению, дефицитом посадочного материала, короткие агротехнические сроки выполнения работ по посадке лесных культур.

И все же, отмечает глава минлесхоза Константин Степанов, по закону все, кто вырубил деревья для своих целей, обязаны провести компенсационное восстановление. Этот момент предусмотрен договорами.

Сейчас этот вопрос находится на особом контроле, речь идет о федеральных структурах и прокуратуре, также за исправлением ситуации будут следить лесные инспекторы. Так что у некоторых «должников» еще есть возможность решить проблему по своей инициативе. Иначе же этот вопрос перейдет уже в другое поле.

Так, в Приморье за нарушение договорных обязательств к административной ответственности привлечены девять юридических лиц, еще два предприятия - арендаторы участков лесного фонда - привлечены к гражданско-правовой ответственности.

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