В Приморье трудовым мигрантам рассказали об ответственности за терроризм и радикальные взгляды

В Приморье мигрантам рассказали о вреде радикальных течений и ответственности за нарушения закона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморье активно развивается, здесь успешно реализуются многие госпрограммы и крупные инфраструктурные проекты. Естественно, что для процветания экономики региона строятся важные предприятия. Чтобы процесс шел активно, в край привлекают специалистов из стран Центрально-Азиатского региона и Чеченской Республики.

Очередная партия строителей приехала совсем недавно. Чтобы помочь людям адаптироваться, с ними встретился советник губернатора, руководитель антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко. В рамках государственной программы Приморья «Безопасный край» на 2020-2027 годы специалист рассказал о соблюдении законодательства и мерах по профилактике терроризма.

Во время встречи присутствующие смогли узнать об ответственности за участие и содействие террористической деятельности и о недопущении распространения радикальных религиозных течений в обществе. Присутствующие смогли задать актуальные вопросы по теме советнику губернатора. Важно также отметить, что на собрание приехал руководитель централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман Приморского края» Рамиль Кильмухаметов. Структура создана для объединения мусульманских религиозных организаций и групп для сохранения и распространения традиционного вероучения в исламе, принятого на территории Российской Федерации.

Мигранты смогут законно работать в Приморье, помогая краю развиваться.

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