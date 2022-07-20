Житель Владивостока нашел наркотики возле кафе и попался полицейским

Во Владивостоке парень нашел на улице наркотики и отправился под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя столицы Приморья. Его обвинили в хранении запрещенных веществ.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в апреле на улице Крыгина он возле кафе нашел бумажный сверток, в котором находилось гашишное масло. Парень решил оставить наркотики себе, но его задержали полицейские.

Подозреваемого доставили в отделение, где следователи завели на него уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ. Материалы расследования передали в суд, который и вынесет ему приговор. За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «КП», на популярном пляже во Владивостоке полицейские задержали девушку, которую выдало необычное поведение. Она сильно нервничала и попыталась выкинуть пакетик с веществом, которое направили на экспертизу. Специалисты выяснили, что это синтетика, поэтому завели на подозреваемую уголовное дело.

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