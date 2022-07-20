В селе Фурманово в Приморье восстановили электроснабжение

Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА.

Электричество восстановили в приморском Фурманово. Об этом сообщило правительство Приморского края. С местными жителями встретился глава региона Олег Кожемяко. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В ведомстве сообщили, что на данную минуту проезда к селу все еще нет. Мосты серьезно пострадали во время разбушевавшейся стихии, и сейчас специалисты занимаются их восстановлением.

С электричеством дела обстоят лучше – его дали к концу дня. Обрывы отремонтировали и теперь энергетики постепенно запускают линию. Глава округа Екатерина Ванникова заявила, что все населенные пункты обеспечены светом. Между тем, жители сообщили о плачевном состоянии столбов электричества. Олег Кожемяко поручил заменить все ветхие основы, чтобы максимально уберечь село от дальнейших возможных проблем с электроснабжением.

– Осмечивайте эти работы, планируйте, но данные ремонты нужно делать, люди не должны по несколько суток находиться без света.

Гуманитарная помощь населению. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА.

В среду, 20 июля, в Фурманово добралась и гуманитарная помощь: газ, мука, хлеб и кондитерские изделия.

Напомним, в Приморье введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня из-за паводков. Границами ЧС определены Дальнегорский и Уссурийский городские округа, Кавалеровский, Лазовский, Тернейский, Ольгинский, Чугуевский муниципальные округа, Михайловский район.

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