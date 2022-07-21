Поднять целину: застраивать дикие земли Приморья позвали иностранных старообрядцев

Новые дальневосточники. Фото: пресс-служба КРДВ

Целину на Дальнем Востоке поднимают старообрядцы из Латинской Америки. Речь идет о госпрограмме переселения соотечественников из стран Латинской Америки: Уругвая, Бразилии и Боливии. Новые дальневосточники могут взять «гектар» и осваивать коллективно, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Встреча властей с семьями старообрядцев прошла в Пограничном районе Приморья во вторник, 19 июля.

– Наши предки родом из этих мест, из Приморского края. После революции они переехали в Южную Америку. Спустя много лет мы вернулись на Родину с желанием работать, имея большой опыт в сельском хозяйстве. Взяли землю, которая не обрабатывалась более 20 лет. Земля сложная, залежная. Но мы начинаем возвращать ее в хозяйственный оборот. Выращиваем сою. Планируем жить по-фермерски, – рассказал переехавший из Уругвая старообрядец Алексей Чупров.

В планах основать порядка 9 агломераций – фермерских хозяйств – в Пограничном районе Приморья вблизи села Духовское. Рассматриваются 37 заявок на получение гектаров, чтобы построить жилые дома, сушилки для сои, зернохранилища, склады. Участники встречи разработали дорожную карту, по которой будет построен новый населенный пункт.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», вместе со старообрядцами застраивать земли Приморья зовут осваивать жителей США и других стран. Всего в Приморье переехали около 170 человек, еще 20 – планируют сделать это до конца года.

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