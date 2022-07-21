Во Владивостоке рецидивист ограбил школьника в подъезде

Во Владивостоке школьника ограбили в подъезде собственного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первомайском районе полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в нападении на подростка. Грабитель запугал свою жертву и забрал у мальчика деньги.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, 19 июля в доме на улице Надибаидзде 13-летний школьник поднимался по подъезду, когда на него напал незнакомый мужчина. Он стал требовать у подростка деньги и ценности, а затем забрал у него всего 100 рублей и скрылся.

Пострадавший рассказал о произошедшем родным, которые и вызвали полицию. Оперативники вскоре задержали подозреваемого и выяснили, что ранее он уже был судим за убийство и в 2017 освободился из колонии.

Следователи завели на него уголовное дело о грабеже под угрозой расправы. Мужчине грозит до 7 лет заключения. До суда его отправили в СИЗО.

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