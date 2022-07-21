Один из главных университетов Приморья определился с масштабным ребрендингом

Теперь в аббревиатуре четыре буквы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из главных в столице Приморья университетов вновь решил сменить свое название. Речь идет о Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, который находится в процессе ребрендинга.

Ранее сообщалось, что ВГУЭС превратится во ВГУ, однако в пресс-службе вуза корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что новое название – ВВГУ или ВладиВостокский государственный университет. Дублирование буквы «В» в аббревиатуре связано с тем, что в России уже существует учебное заведение с названием ВГУ, в Воронеже.

В университете также появятся новые направления – «Архитектура», «Нефтегазовое дело» и «Строительство».

Мы писали о том, почему же учебное заведение решило провести ребрендинг. По мнению руководства, университет «перерос» свое первоначальное название и настало время перемен. Идею о смене имени поддержали в правительстве Приморья и Минобразования Российской Федерации.

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