Пять минут, чтоб влюбиться: в Приморье начали знакомиться по-американски

Быстрые свидания – зарубежный формат знакомств, который стал популярен во всем мире. Из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для всех желающих разнообразить свой досуг жителей Владивостока появилась отличная возможность. Очередная встреча Speed Dating 3.0 пройдет на Пограничной, 4. Это почти как сайт знакомств, только в реальности – организаторы хотят перенести на дальневосточную столицу американский опыт. Подробности уникального формата знакомств – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Схема достаточно простая. На вечеринку приглашается равное количество женщин и мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Девушки сидят за столиками, а молодые люди меняются с определенным временным интервалом. У каждого участника есть «карта симпатий». После свидания они оценивают партнера, ставят плюсы и минусы. К концу мероприятия все девушки и молодые люди успевают пообщаться друг с другом. По окончании вечера организаторы обрабатывают данные. Если симпатии совпадают, то «мэтчам» отправляют контакты друг друга. Без вашего согласия ваш номер никто не получит, любая съемка на мероприятии тоже запрещена.

Такие романтические встречи – редкость для Владивостока. Однако команда Юлии Васильевой, организатора быстрых свиданий, взяла на себя миссию исправить это и познакомить жителей нашего города с подобным форматом.

– Мне показалось, что во Владивостоке это событие будет востребованным. Немногие знают о таких мероприятиях. Взять, к примеру, Питер или Москву – в этой сфере работают уже несколько компаний. Я даже посещала их мероприятия в качестве клиента. Но эти фирмы, так скажем, чрезмерно адаптировали американскую классическую схему Speed Dating к нашему российскому менталитету. Были введены конкурсы, танцы из-за чего пересадки получаются неравномерными. А это значит, что на свидании нет романтики. Так что я решила, что буду делать это по классической схеме. К тому же тема эта довольно интересная, – поделилась Юлия.

Для того, чтобы прийти, не нужно соблюдать какой-то определенный дресс-код, главное – оставаться собой и прихватить хорошее настроение.

– К нам приходили люди разного социального статуса. Были и студенты, и жители постарше, в возрасте 32-34 лет, у которых уже есть свой бизнес. Мы проводим быстрые свидания с мая 2022 года. Сейчас нам известно о двух парах, которые продолжили общение после знакомства на нашем мероприятии, – рассказала организатор мероприятия.

Быстрые свидания пройдут 22 июля на Пограничной, 4, в 20:00. Входные билеты на мероприятие обойдутся в 1200 рублей. Для тех, кто уже бывал на вечере, организаторы стараются подобрать новых участников.

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