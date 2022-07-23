Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Маленький «богатырь» появился на свет 21 июля в родильном доме №3 на улице Калинина, 55, в столице Приморья. Вес малыша превышает пять килограммов. Подробностями «Комсомольской правде – Владивосток» поделились в пресс-службе медицинского учреждения.

– Мальчик появился на свет в 16 часов 10 минут в результате «кесарева сечения». Решение о проведении операции было принято из-за его анатомических особенностей. Еще во время беременности врачи прогнозировали рождение маленького гиганта. Вес младенца составил 5230 граммов, а рост – 59 сантиметров. Такие физические данные соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка, – рассказала главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная.

Мама «богатыря» приехала на роды во Владивосток из Дальнегорска. Нашей героине 28 лет, и это ее первый ребенок. Сейчас молодая родительница и ее первенец чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой.

Кстати говоря, за этот год это уже второй крупный младенец, рожденный в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3».

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