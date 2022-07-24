Вечер в стиле XIX века: как во Владивостоке занимаются историческими танцами

На вечера могут прийти все желающие. Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Столица Приморья известна своим культурным разнообразием. На улицах города дружно сосуществуют как европейские, так и азиатские кухни. Но что сможет полноценнее всего раскрыть культуру народа, как не танец? Во Владивостоке открыто всего 93 студии, в которых обучают разным видам этого искусства: балету, брейк-дансу и другим жанрам. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» побывал на занятии школы «Олирна» и на пару часов окунулся в XIX век. Танцам на манер этой эпохи может прийти обучаться любой желающий.

Дворик ГУМа во Владивостоке – место, которое олицетворяет прошлый век. Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Исторические танцы исполняют как представление, для удовольствия на тематических балах или в танцевальных клубах или в качестве реконструкции. В течение пяти лет каждую пятницу с 18:30 по 20:00 преподаватели и студенты Школы исторического танца «Олирна» собираются во Владивостоке в Старом дворике ГУМа, по адресу: Светланская, 31/3. Любой желающий может присоединиться к энергичным танцорам, а также получить наставления от преподавателя школы «Олирна» Андрея Будникова совершенно бесплатно.

– Все это делается для души, а не с какой-то определенной целью. Конечно, то, чем мы здесь занимаемся, позволяет популяризировать исторические танцы, показывать их красоту. Но танцуем исключительно ради удовольствия, – поделилась своим мнением одна из постоянных танцовщиц.

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

На вечерние танцы желательно приходить в тематических нарядах, чтобы атмосфера и музыка стремительнее уносили участников и зрителей назад в прошлое, во время балов и светских вечеринок. Репертуар тоже подходящий, вас могут обучить самым популярным танцевальным стилям XIX века. Это и игривая полька, и подвижная мазурка, и, конечно, чувственный вальс – неотъемлемая часть любого бала.

Такие вечера располагают на общение, спонтанные знакомства и просто на энергичный отдых. Мероприятие каждый раз собирает множество случайных зрителей. Жители и гости Владивостока наблюдали за происходящим со стороны, сидя на лавочках и наслаждаясь мороженым.

Для подобных исторических вечеров, тематических фотосессий, танцевальная школа «Олирна» сдает в аренду костюмы в стиле ХIX века.

– Здесь танцуют, в основном, преподаватели и студенты нашей школы, поэтому такие вечера привлекают как молодежь, так и поколения постарше. Любой желающий может присоединиться и попробовать станцевать с нами, – рассказал организатор мероприятия Андрей Будников.

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