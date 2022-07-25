Реальный монстр-трак: умелец продает в Приморье внедорожник, собранный самостоятельно

Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное объявление заметили приморцы на популярном портале о продаже машин. Умелец за миллион рублей готов осчастливить покупателя. На лот выставлен самособранный аппарат – багги. В продаже машина из Тавричанки появилась зимой. К сожалению, пока никто не откликнулся, поэтому автор добавляет уже летние фотографии.

Багги. Фото: drom.ru

Автомобиль, утверждает умелец, строился для езды по бездорожью и «мертвым» грунтовым дорогам:

Внедорожник 4WD. Фото: drom.ru

– Двигатель SUBARU EJ208, трансмиссия 5ст. МКПП, привод постоянный полный, задний редуктор и межосевой дифференциал LSD. Ход подвески спереди 300мм, сзади 350.

Вместе с машиной покупатель получит два комплекта колес, включая зимний набор для езды по льду. Звучит заманчиво, но вряд ли многие согласятся кататься в снег на машине не то что без подогрева, но и без салона.

Из плюсов – современность модели. Собран автомобиль в 2021 году, а значит, может посоревноваться с новейшими иномарками. Самодельный монстр весьма «экономный» – объем 2 литра, а мощность 280 лошадиных сил.

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