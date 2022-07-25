Номер от 23 августа 1991 года. Фото: farpost.ru

Житель Приморья разместил объявление о продаже выпуска газеты «Комсомольская правда» за 23 августа 1991 года. Ценой предложение действительно удивило, ведь изначально газета продавалась за 23 тысячи рублей. Правда, сейчас стоимость упала – поэтому шанс купить раритетный выпуск есть у каждого.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с владельцем нашумевшего номера, чтобы узнать его мотивы.

– Я выбрал такую цену, потому что она является «национальной оценкой». Ну, конечно, себестоимость у нее куда ниже заявленной. На цену повлияли события, освещаемые в газете. Хоть я и понимал, что навряд ли кто-то купит ее за 23 тысячи, но подумал, а вдруг найдется такой преданный фанат «Комсомольской правды», который не пожалеет денег. Вообще, цена, конечно, договорная.

На обложке номера – неудачная попытка государственного переворота в СССР – августовский путч, события которого происходили 19 по 21 августа 1991 года. Так хотели предотвратить подписание договора о Союзе Суверенных Государств, который упразднял СССР, и отстранение Михаила Горбачева от власти. На время путча в стране было введено чрезвычайное положение. Кстати, ретроспектива «КП» опубликована в отдельном материале.

Владелец, добавим, решил снизить цену, несмотря на историческую ценность газеты. Вместо заявленных 23 тысяч номер стала стоить 2000 рублей. Сейчас же и вовсе любой коллекционер антиквариата или любитель «Комсомолки» может приобрести газету за полторы тысячи рублей.

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