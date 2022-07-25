Динамика инфекции ухудшилась. Из архива КП. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Приморье резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом. По данным министерства здравоохранения края, число заразившихся за минувшие сутки составило 70 человек, еще неделю назад количество составляло 30 случаев, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в ведомстве.

Разумеется, это не январская вспышка, которую фиксировали зимой 2022 года. Тогда ежедневно находили до 500 случаев. Однако, по информации оперштаба, вдвое выросло число обращений в поликлиники, сейчас почти 500 человек находятся на амбулаторном лечении.

Тяжесть заболевания в Приморье – легкая и средняя, как сообщили в минздраве Приморья. Пока растет число обращений только в поликлиники, госпитализация остается на прежнем уровне. Что касается вакцинации, прививаются в день до полторы тысячи человек. Как отметили в пресс-службе минздрава, темпы необходимо срочно наращивать перед весенним сезоном.

Новый штамм вируса – мутировавший «Кентавр» – в Приморье пока не фиксируют. Однако в минздраве готовы и к этому. В министерстве разрабатывают план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. О том, как вирус попал в регион и как развивался – в хрониках «Комсомольской правды».

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