Место, о котором мало кто знает: новую локацию для «фоточек в соцсети» исследуют приморцы

Фото: скриншот из видео.

Много в Приморском крае разных мест, которые притягивают своей необычайной красотой. Казалось бы, местных уже ничем не удивить, однако есть еще места, о которых пока что мало кто знает. Одним из таких стал дендропарк в Артеме «Кедровое озеро». Чем он так привлек приморцев – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фото: Екатерина КЛИМОВА.

В социальных сетях стали появляться фотографии качели, буквально парящей над Артемом. Перед тем, кто решит на ней прокатиться, открывается шикарный вид на город с высоты птичьего полета – под ногами раскидывается город Артем. Может быть, кто-то уже успел догадаться, что речь пойдет об одной из местных достопримечательностей – дендропарке «Кедровое озеро». Локация сравнительно новая, открыли ее всего лишь в конце июля 2021 года. Местная жительница Екатерина Климова рассказала, что знает об этом месте давно, однако облагораживать должным образом парк стали не так давно.

– Парк находится в черте Артема, чуть выше нашей администрации. Дорога туда в принципе нормальная – проедет любая машина. Атмосфера прям лесная, чистенько, качельки поставили. Жаль, что у озера пока только одна, хотелось бы побольше – на ней кайфово отдыхать! С детьми, конечно, там делать особо нечего. Разве что пикники устраивать – очень атмосферно. Из минусов: слишком высокая трава. Хотелось бы, чтобы были прям лужайки, полянки, чтобы пледик расстелить и сидеть у воды, - поделилась Екатерина.

Фотографии с дендропарка уже успели облететь все социальные сети. У пользователей Telegram пока лишь только один вопрос после увиденной красоты – где же это место?! Отвечаем – в районе улицы Октябрьская, недалеко от центра города. Именно там, на общей территории в пять гектаров, и расположилась новая локация для «фоточек в соцсети», которая стала так популярна с приходом тепла.

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