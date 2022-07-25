В Приморье вот уже два дня ищут пропавшую пару, отправившуюся за грибами

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сезон грибов в Приморье ознаменовался пропажей местных жителей. Все чаще и чаще люди уходят в лес и словно бесследно исчезают. В этот раз в центре внимания оказалась семейная пара. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

23 июля 41-летние Игорь и Елена Воробьевы ушли в лес за грибами в поселке Рыбачий, что в Надеждинском районе Приморского края. Вот уже как пару дней о грибниках ничего неизвестно.

В социальных сетях появились фотографии-ориентировки. Всех, кто владеет какой-либо информацией и местонахождении семейной пары, просят звонить по указанным телефонам:

8 902 488 56 56,

8 908 987 39 19.

Семья Воробьевых. Фото: соцсети.

Между тем, в это же время пропала еще одна женщина – жительница Магадана. Валентина Гарбузова точно также ушла в лес в районе ЗАТО Фокино 24 июля, примерно в 17:20. О том, где сейчас находится пропавшая, до сих пор неизвестно. Поисками занимаются волонтеры «Примпоиска».

Пропавшая жительница Магадана. Фото: «Примпоиск».

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