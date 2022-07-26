Владивостокцам покажут процесс создания самобытных творений русского прикладного искусства

Фото: мэрия Владивостока

С 12 до 20 часов на территории набережной Спортивной гавани (около фонтана) состоится краевой фестиваль декоративно-прикладного и исполнительского искусства «Грани творчества». Мероприятие пройдет 30 июля, сообщили в мэрии Владивостока.

Участники фестиваля в номинации «Декоративно-прикладное искусство» в режиме реального времени в течение шести часов будут создавать изделия – каждый в своей технике. Конкурсные работы будут связаны единой тематикой «Приморская тайга».

Фото: мэрия Владивостока

Всего в фестивале примут участие более 70 мастеров из Приморского и Хабаровского края. Каждый автор-участник также привезет свои лучшие изделия, которые будут представлены на выставке.

Зрители смогут познакомиться с традиционными нанайскими сувенирами, авторскими куклами в различных техниках, ткачеством на дощечках, живописью из шерсти, скульптурами из травы и многим другим.

А в 16 часов стартует зрительское голосование, по итогам которого будет выявляться победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

На главной сцене фестиваля с 12 до 19 часов состоится концерт участников фестиваля в номинации «Исполнительское искусство». Зрителям будут представлены вокальные, хореографические и театральные номера творческих коллективов муниципальных образований Приморского края.

В финале мероприятия в 19 часов пройдет торжественная церемония награждения победителей фестиваля в номинации «Декоративно-прикладное искусство» и торжественное вручение званий «Народный мастер Приморского края». Звание «Народный мастер» вручается один раз в год за особый вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. В этом году звание получат 7 мастеров из Владивостока, Находки и Уссурийска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.