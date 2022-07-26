«Спорт – норма жизни»: в Приморье построят три новые современные площадки

Площадки в шаговой доступности помогут приобщить больше людей к спорту. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже осенью в Приморье появятся три новые площадки, оборудованные по стандартам ГТО. Комплексы доставят в разные муниципалитеты края уже к 1 сентября. На оборудование площадок в шаговой доступности для жителей в этом году предусмотрено больше 8,5 миллионов рублей из федерального бюджета.

Площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» появятся в селе Центральное Шкотовского района по адресу Чапаева, 19, в селе Покровка Октябрьского округа, на Карла Маркса, 65, и поселке Кировский одноименного района на Площади Свободы, 36а. Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, их сделают в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и краевой госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы. Открытие новых объектов позволить увеличить число людей, занимающихся спортом.

В муниципалитетах уже все готово для монтажа оборудования. Рабочие забетонировали основание, сделали дренажи. Стоимость комплектов оборудования – 2,8 миллиона рублей каждый.

По словам руководителя центра тестирования ГТО Приморского края Екатерины Коротун, выполнение нормативов должно привлечь приморцев к здоровому образу жизни и улучшить их спортивные достижения.

– Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы идеально подходят для тренировок и занятий на свежем воздухе. На специальном полимерном покрытии установят шведские стенки, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны, – отметила Екатерина Коротун.

Кстати, в прошлом году комплексы ГТО смонтировали в селе Камень-Рыболов и в поселке Терней.

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