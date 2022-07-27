К берегу острова Путятина прибило тело мужчины

Мужчина пропал в начале июля. Фото: Олег УМАРОВ

На берегу острова Путятина приморцы обнаружили тело местного жителя. Его личность пока не установили.

Пропал приморец в начале июля. О его исчезновении встревоженные родственники рассказали полиции. И вот спустя время его тело прибило к берегу острова Путятин. К сожалению, мужчина погиб.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с представителями следственного комитета Приморья. Как нам рассказали, личность и причина смерти мужчины пока не установлены. На месте работают следователи.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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