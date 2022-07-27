Во Владивостоке разыскивают семилетнюю девочку

Местонахождение детей до сих пор неизвестно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье забили тревогу после пропажи детей. 26 июля во Владивостоке из КГБУСО «Социально-реабилитационный центр «Парус Надежды» ушли три несовершеннолетних ребенка, среди которых была семилетняя девочка. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Волонтеры организации «Примпоиск» выложили ориентировку на потеряшек.

Приметы Владимира Чупина: 2012 года рождения, на вид 10 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: голубая футболка, коричневые бриджи, белые кроссовки.

Приметы Андрея Ерохова: 2011 год рождения, на вид 11 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: синяя футболка, чёрные шорты, жёлтые носки, коричневые сандалии, белая кепка.

Приметы Виолетты Семеновой: 2015 год рождения, на вид 7 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета: красная футболка, велосипедки с принтом красный горох, бежевые носки, розовые туфли.

Информацию о местонахождении детей можно сообщить по телефонам: 8-423-238-80-03, 102 или 112 – полиция, 8-924-239-02-64, 8-902-556-88-02 – волонтеры.

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