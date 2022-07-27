Глава Владивостока обсудил с жителями города ближайшие изменения в одном из районов

Это уже не первая встреча мэра с жителями Владивостока. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Мэр Владивостока Константин Шестаков обсудил актуальные вопросы с жителями Ленинского района. Людей интересовали ремонт дорог, строительство спортивных объектов и работы в парке Минного городка. Встречу также посетили сотрудники профильных ведомств мэрии и советник главы города Алеся Корсак.

Глава Владивостока отметил, что вопрос спортивных пространств сейчас рассматривается муниципалитетом и уже есть идеи по благоустройству площадки в районе Невельского, 13, где на данный момент все заставлено незаконными гаражами. После демонтажа там вполне могли бы появиться тренажеры.

Большое количество вопросов было посвящено ремонту дорог. В 2022 году дорожные службы займутся восстановлением проездов в районе Фадеева, 2, Нейбута, 81 и на Невельского, 13, в районе МФЦ. Последний адрес жители окрестили «фронтовой дорогой». Кроме того, дорожникам поручено провести грейдирование и отсыпку асфальтовой крошкой на 1-й Флотской, в районе Минного городка. Что касается парка, благоустройство не обойдет его стороной.

– Работы по ремонту парка поделены на несколько этапов. До конца этого года у самого нижнего озера мы оборудуем хороший комфортный велотрек для детей. А к какому этапу приступить в следующем году, решим совместно с вами, – отметил Константин Шестаков.

Напомним, встречи главы города уже прошли в Первореченском, Советском районах, на острове Русский и в Первомайском районе. Открытый разговор помогает информировать людей о работе администрации города, а также получить обратную связь.

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