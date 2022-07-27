В Приморье сняты ограничения на покупку социально значимых товаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ограничения на отпуск социально значимых товаров сняты в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. Все крупные торговые сети имеют достаточный запас продуктов. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Министр промышленности и торговли края Сергей Калитин в ходе оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций в среду, 27 июля, с полной уверенностью заявил, что продукты питания и бытовая химия на полках магазинов крупных торговых сетей имеются в избытке. Также это касается и тех товаров, на которые еще весной 2022 года ввели ограничение – чтобы не было спекуляции. К таким относятся сахар, мука, крупа гречневая, масло растительное, макаронные изделия и так далее.

Также, по словам министра в крае отмечено снижение цен на плодовоовощную продукцию. Связано это с возобновлением поставок из Китая, плюс, конечно же, сезон. Упомянул Сергей Калитин и о горячей линии, направленной на контроль за ценами. С февраля, кстати, туда поступило свыше трех тысяч обращений, из них 1078 передано в УФАС, по остальным заявителям даны разъяснения.

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