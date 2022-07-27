Автобусы во Владивостоке на время изменят схему проезда, движение будет ограничено

Фото: Анастасия КОЛТЛЯРОВА.

В четверг, 28 июля, в связи с проведением эстафеты огня будет временно скорректировано движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Схема проезда. Фото: администрация Владивостока.

С 12:00 до 12:40 будет перекрыто движение по Университетскому проспекту: от пересечения с улицей Гродекова (поворот на Канал) до моста на остров Русский, сам мост и затем от моста до пересечения с улицей Бархатной.

С 13:00 до 14:30 будет ограничено движение от перекрестка ул. Калинина с Черемуховой, по Золотому мосту и далее по ул. Всеволода Сибирцева, Светланской, Корабельной Набережной.

Схема проезда. Фото: администрация Владивостока.

Маршруты автобусов № 1, 15, 63, 77 будут осуществлять перевозки до остановочного пункта «Фуникулер» до возобновления движения;

- маршруты № 22, 23Л, 49, 62, 74, 75, 76, 79, 90 перевозки осуществлять не будут до возобновления движения.

- маршруты № 59, 60, 81 будут осуществлять движение до остановочного пункта «Семеновская» со стороны Советского района и до остановочного пункта «Ж/д вокзал» со стороны м. Эгершельда.

- маршрут № 29 будет осуществлять перевозки до остановочного пункта «Мини-ТЭЦ «Центральная» до возобновления движения;

- маршрут № 66 будет осуществлять перевозки до остановочного пункта «Авангард» до возобновления движения;

- маршруты № 54, № 54А будут осуществлять перевозки в направлении «Луговая – Баляева – 1-я Речка – Площадь Борцов Революции – 1-я Речка – Баляева – Луговая»;

- маршруты № 98Д, № 98Ц будут осуществлять перевозки в направлении «Луговая – Снеговая Падь – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая»;

- маршрут № 45 будет осуществлять движение по направлению «Семеновская – ст. Угольная»;

- маршрут № 55 будет осуществлять движение по направлению «3-я Рабочая – Баляева – Луговая – далее по установленному маршруту»;

- маршрут № 24 будет осуществлять перевозки в направлении «Фанзавод – Семеновская – Фанзавод»;

- маршруты № 13, № 13К будут осуществлять движение в направлении «Змеинка – Запорожская – Харьковская – Калина Молл – Луговая – Калина Молл – Харьковская – Запорожская – Змеинка».

Остальные автобусы будут двигаться по расписанию и плану.

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